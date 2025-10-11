Администрация Дональда Трампа начала массовые увольнения федеральных служащих на фоне длительного прекращения работы правительства США.

По официальным данным, сокращение затронет более 4,1 тыс. работников в семи федеральных ведомствах.

Об этом сообщает The Washington Post.

Первые увольнения во время шатдауна в США

На десятый день шатдауна в США директор бюджетного управления Белого дома Рассел Воут объявил о начале так называемых сокращений военных сил (RIF).

Согласно документам, поданным правительством в федеральный суд Калифорнии, уведомления о сокращении получили работники семи агентств:

министерств торговли, образования, энергетики, здравоохранения и социальных служб,

жилищно-коммунального хозяйства и городского развития,

внутренней безопасности и финансов.

Кроме того, Агентство по охране окружающей среды (EPA) предупредило еще 20-30 сотрудников о возможных будущих увольнениях.

По сообщению издания, Дональд Трамп подтвердил, что увольнения направлены против «людей, которых хотят демократы».

— Это будет ориентировано на демократов, потому что мы считаем, что они начали это дело. Поэтому они должны быть теми, кого это затронет, — заявил он журналистам.

По информации нескольких федеральных служащих, под сокращение попали подразделения, которые не согласуются с политикой администрации Трампа — в частности те, которые занимались семейной политикой, равным жильем и образовательными программами для детей.

Юристы и представители федеральных профсоюзов уже оспаривают законность увольнений.

Они считают, что во время шатдауна правительство не имеет права проводить сокращения, ведь Закон о борьбе с дефицитом запрещает любые новые расходы без утвержденного финансирования.

— Процесс RIF предусматривает выходные выплаты, а это новые расходы, которые во время прекращения работы правительства являются незаконными, — пояснили федеральные юристы.

Иск в суд подали несколько профсоюзов, которые требуют немедленного прекращения увольнений.

Сенатор-демократ Петти Мюррей резко раскритиковала действия Трампа:

— Никто не заставляет Трампа и Воута вредить американским рабочим — они просто хотят этого. Это очередной акт цинизма.

В профсоюзах добавляют, что увольнения являются очередным ударом по федеральным служащим.

— Эта администрация относится к нам как к пешкам. Это унизительно и деморализует, — сказал один из сотрудников EPA на условиях анонимности.

Напомним, что правительство США частично прекратило работу с 1 октября — впервые за последние семь лет и в третий раз за президентства Трампа.

