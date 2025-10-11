Адміністрація Дональда Трампа розпочала масові звільнення федеральних службовців на тлі тривалого припинення роботи уряду США.

За офіційними даними, скорочення зачепить понад 4,1 тис. працівників у семи федеральних відомствах.

Про це повідомляє The Washington Post.

Перші звільнення під час шатдауну у США

На десятий день шатдауну в США директор бюджетного управління Білого дому Рассел Воут оголосив про початок так званих скорочень військових сил (RIF).

Згідно з документами, поданими урядом до федерального суду Каліфорнії, повідомлення про скорочення отримали працівники семи агентств:

міністерств торгівлі, освіти, енергетики, охорони здоров’я та соціальних служб,

житлово-комунального господарства та міського розвитку,

внутрішньої безпеки й фінансів.

Крім того, Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) попередило ще 20-30 співробітників про можливі майбутні звільнення.

За повідомленням видання, Дональд Трамп підтвердив, що звільнення спрямовані проти “людей, яких хочуть демократи”.

— Це буде орієнтовано на демократів, бо ми вважаємо, що вони почали цю справу. Тож вони мають бути тими, кого це зачепить, – заявив він журналістам.

За інформацією кількох федеральних службовців, під скорочення потрапили підрозділи, які не узгоджуються з політикою адміністрації Трампа – зокрема ті, що займалися сімейною політикою, рівним житлом та освітніми програмами для дітей.

Юристи та представники федеральних профспілок уже оскаржують законність звільнень.

Вони вважають, що під час шатдауну уряд не має права проводити скорочення, адже Закон про боротьбу з дефіцитом забороняє будь-які нові витрати без затвердженого фінансування.

— Процес RIF передбачає вихідні виплати, а це нові витрати, які під час припинення роботи уряду є незаконними, – пояснили федеральні юристи.

Позов до суду подали кілька профспілок, які вимагають негайного припинення звільнень.

Сенаторка-демократка Петті Мюррей різко розкритикувала дії Трампа:

— Ніхто не змушує Трампа та Воута шкодити американським робітникам – вони просто хочуть цього. Це черговий акт цинізму.

У профспілках додають, що звільнення є черговим ударом по федеральних службовцях.

— Ця адміністрація ставиться до нас як до пішаків. Це принизливо й деморалізує, – сказав один із працівників EPA на умовах анонімності.

Нагадаємо, що уряд США частково припинив роботу з 1 жовтня – вперше за останні сім років та втретє за президентства Трампа.

