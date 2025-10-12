В пятницу вечером, 10 октября, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии временно закрыл на восточной границе проезд через Саатсеский сапог (участок территории Псковской области РФ, врезающийся в Вируский уезд Эстонии). Причина закрытия — на российской стороне заметили увеличение численности российских военных.

Об этом сообщает вещатель ERR.

Эстония закрыла пункт пропуска на границе с РФ

Департамент полиции и пограничной охраны также опубликовал видеозапись, на которой зафиксировано семь вооруженных мужчин, стоящих на дороге.

Сейчас смотрят

Эстонские правоохранители закрыли проезд через пункт пропуска, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны России, а также для безопасности жителей Эстонии.

– В пятницу, 10 октября, наши патрули в течение всего дня фиксировали на российской стороне в районе Саатсе значительно большую активность, чем обычно. Мы видели передвижения различных вооруженных групп на границе и в непосредственной близости от нее. По форме одежды было ясно, что это не пограничники, – рассказал начальник бюро пограничной охраны Лиунасской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны Меэлис Саарепуу.

NEW: Armed Russian “little green men” have been spotted near the Estonia–Russia border. pic.twitter.com/S2mqI9sJZb — Clash Report (@clashreport) October 11, 2025

Вооруженные группы на российской стороне выходили на дорогу, проходящую через Саатсеский сапог, начиная с 15:00 пятницы.

По словам Меэлиса Саарепуу, военные сначала шли по дороге, затем выстроились поперек дороги. Эстонские пограничники расценили это как опасность и начали останавливать движение автомобилей по обе стороны Саатсеского сапога.

Пограничная служба Эстонии запросила у российской стороны информацию о том, что происходит в их районе. Российская сторона ответила, что ничего там не происходит, что это абсолютно штатные мероприятия.

– Для нас это была опасная ситуация, и мы были вынуждены принять решение о временном закрытии дороги, проходящей через Саатсеский сапог, – подчеркнул Саарепуу.

Ранее сообщалось, что Эстония выделит €10 млн на инициативу НАТО PURL для срочного укрепления обороны Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.