В России стремительно растет количество трудовых мигрантов — страна переживает острый дефицит рабочей силы и ищет работников в Южной Азии.

В частности, Москва все активнее обращает внимание на Индию, Непал, Вьетнам и Бангладеш.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Резкий рост миграции в России

По данным разведки, количество индийских граждан, прибывающих в Россию на работу, за последние пять лет увеличилось в 22 раза.

Если в 2020 году в РФ въехало только 813 трудовых мигрантов из этой страны, то в 2025 году их количество превысило 17,7 тыс.

Такой всплеск связан с острой нехваткой кадров в ключевых отраслях – строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.

По данным СЗРУ, ежегодно из аграрного сектора России уходит около 150 тыс. работников, и заполнить эти вакансии за счет местного населения уже невозможно.

После ужесточения ограничений для мигрантов из стран СНГ Москва начала активно привлекать работников из Индии. Только в 2025 году для граждан этой страны выделено 71,8 тыс. квот из общего объема 234,9 тыс. для иностранных специалистов.

Российский бизнес также рассматривает возможность приглашения рабочих из Непала, Вьетнама и Бангладеш.

Впрочем, за официальными лозунгами о сотрудничестве и взаимовыгоде скрывается совсем другая реальность.

В Службе внешней разведки Украины заявили, что фактически речь идет о легализованном трудовом рабстве.

— Для строительных компаний, ритейла и сферы услуг это способ компенсировать кадровый дефицит. Но в действительности многие иностранные работники оказываются в полной зависимости от работодателей, — отмечают в СВРУ.

Показательна ситуация с гражданами Северной Кореи, которые якобы прибывают в Россию как студенты на практику, но на самом деле работают в нечеловеческих условиях.

В разведке отмечают, что такие действия прямо противоречат санкциям ООН, которые сама Россия подписала.

По данным СЩРУ, корейские рабочие вынуждены работать по шесть дней в неделю, иногда до 20 часов в сутки, а заработанные средства распределяются между властями КНДР и российскими компаниями.

Параллельно Кремль пытается активизировать внутренний трудовой ресурс. Правительство возобновило индексацию пенсий для работающих пенсионеров и упростило найм несовершеннолетних.

Однако, по словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, даже при условии стабилизации рынка труда дефицит кадров будет сохраняться из-за глубоких структурных изменений в экономике.

В то же время на местах продолжают действовать ограничения. В Новосибирской области мигрантам запретили работать в заведениях общественного питания, спортивных учреждениях и сфере грузоперевозок.

Министерство внутренних дел РФ также начало собирать информацию о детях мигрантов, которых не приняли в школы из-за провала языковых тестов.

— Таким образом, Россия оказалась в парадоксальной ситуации: с одной стороны — государство критически зависит от иностранных рабочих, а с другой — создает условия, все больше напоминающие системное трудовое рабство, — подытожили в украинской разведке.

