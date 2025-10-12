У Росії стрімко зростає кількість трудових мігрантів — країна переживає гострий дефіцит робочої сили та шукає працівників у Південній Азії.

Зокрема, Москва дедалі активніше звертає увагу на Індію, Непал, В’єтнам і Бангладеш.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Різке зростання міграції в Росії

За даними розвідки, кількість індійських громадян, які прибувають до Росії на роботу, за останні п’ять років збільшилася у 22 рази.

Якщо у 2020 році до РФ в’їхало лише 813 трудових мігрантів із цієї країни, то у 2025 році їхня кількість перевищила 17,7 тис.

Такий сплеск пов’язаний із гострим браком кадрів у ключових галузях – будівництві, промисловості та сільському господарстві.

За даними СЗРУ, щороку з аграрного сектору Росії вибуває приблизно 150 тис. працівників, і заповнити ці вакансії коштом місцевого населення вже неможливо.

Після посилення обмежень для мігрантів із країн СНД Москва почала активно залучати працівників з Індії. Лише у 2025 році для громадян цієї країни виділено 71,8 тис. квот із загального обсягу 234,9 тис. для іноземних спеціалістів.

Російський бізнес також розглядає можливість запрошення робітників із Непалу, В’єтнаму та Бангладеш.

Втім, за офіційними гаслами про співпрацю та взаємовигоду приховується зовсім інша реальність.

У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що фактично йдеться про легалізоване трудове рабство.

— Для будівельних компаній, ритейлу та сфери послуг це спосіб компенсувати кадровий дефіцит. Але в дійсності багато іноземних працівників опиняються у повній залежності від роботодавців, — наголошують у СЗРУ.

Показовою є ситуація з громадянами Північної Кореї, які нібито прибувають до Росії як студенти на практику, але насправді працюють у нелюдських умовах.

У розвідці наголошують, що такі дії прямо суперечать санкціям ООН, які сама Росія підписала.

За даними СЗРУ, корейські робітники змушені працювати по шість днів на тиждень, іноді до 20 годин на добу, а зароблені кошти розподіляються між владою КНДР та російськими компаніями.

Паралельно Кремль намагається активізувати внутрішній трудовий ресурс. Уряд відновив індексацію пенсій для працюючих пенсіонерів і спростив найм неповнолітніх.

Проте, за словами голови Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної, навіть за умови стабілізації ринку праці дефіцит кадрів залишатиметься через глибокі структурні зміни в економіці.

Водночас на місцях продовжують діяти обмеження. У Новосибірській області мігрантам заборонили працювати у закладах громадського харчування, спортивних установах і сфері вантажоперевезень.

Міністерство внутрішніх справ РФ також почало збирати інформацію про дітей мігрантів, яких не прийняли до шкіл через провал мовних тестів.

— Таким чином, Росія опинилася у парадоксальній ситуації: з одного боку — держава критично залежить від іноземних робітників, а з іншого — створює умови, що дедалі більше нагадують системне трудове рабство, — підсумували в українській розвідці.

