Россия занимается шпионажем на территории стран-членов Североатлантического союза. Так, Великобритания разоблачила использование военной разведкой РФ шпионского программного обеспечения.

Об этом во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Любляне 13 октября заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Что известно о шпионских операциях РФ в НАТО

По словам Рютте, РФ продолжает проводить кибер- и шпионские операции против европейских стран. Из-за этого Европе пришлось инвестировать больше средств в защиту критически важной инфраструктуры, укрепление устойчивости, оборону сетей и повышение гражданской готовности.

По его мнению, “хотя Россия не так сильна, как хотела бы казаться, она остается чрезвычайно опасной”.

– И именно поэтому крайне важно, чтобы мы были готовы. Россия проводит скрытую кампанию против наших обществ и пытается подорвать нашу поддержку Украины, – подчеркнул Марк Рютте.

Он добавил, что РФ нацелена не только на инфраструктуру, оборонную промышленность и военные объекты, но и на общественные места.

В частности, в прошлом месяце 15 людям предъявили обвинения за подрыв скрытых в посылках устройств.

– Риски для нашей безопасности уже достигли предела. Новое поколение российских ракет может достичь европейских столиц за считанные минуты. Разрушительная сила дронов, диверсии на подводной инфраструктуре, безопасность киберпространства, – перечислил генсек.

По его словам, от российской агрессии страдают все европейские страны, поэтому сейчас особенно важно работать вместе.

Он назвал реакцию НАТО на нарушение РФ воздушного пространства стран-союзников “эффективной и быстрой”, однако признал, что нужно “сделать больше для подготовки”.

Именно поэтому НАТО запустило программу Восточный страж и увеличило количество сил в воздухе, на суше и море.

Во время выступления он также сообщил, что Россия потеряла более миллиона убитыми и ранеными в войне против Украины, предостерегая от переоценки ее возможностей и недооценки угроз.

По подсчетам НАТО, в настоящее время РФ тратит 40% бюджета на военную экономику, в ее планах развертывание 1,5 тыс. танков, 3 тыс. бронемашин и сотен ракет Искандер уже в этом году.

Генсек НАТО в то же время подшутил над инцидентом с российской подводной лодкой “Новороссийск”, которая всплыла у французского побережья.

По его мнению, военно-морского присутствия РФ в Средиземном море почти не осталось.

– Одна-единственная сломанная российская подводная лодка хромает домой с патрулирования. Это не роман Тома Кленси “Охота за Красным Октябрем” 1984 года. Сегодня это больше похоже на охоту за ближайшим механиком, – высказался Марк Рютте.

Черноморский флот РФ утверждает, что субмарина всплыла для того, чтобы соблюсти правила навигации.

Сообщения о серьезной неисправности там отвергают.

Между тем Минобороны Нидерландов сообщает, что эту подводную лодку буксировали в Северном море вместе с судном сопровождения Яков Гребельский.

На Telegram-канале VChK-OGPU 27 сентября появилась информация о том, что на Новороссийске произошла утечка топлива и это создавало риск взрыва.

Ранее морское командование НАТО опубликовало фото, где французский фрегат наблюдает за российской подводной лодкой у Бретани.

Там подчеркнули, что союз “внимательно следит” за ситуацией.

Источник : Deutsche Welle

