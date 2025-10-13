Росія займається шпигунством на території країн-членів Північноатлантичного союзу. Так, Британія викрила використання військовою розвідкою РФ шпигунського програмного забезпечення.

Про це під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО у Любляні 13 жовтня заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Що відомо про шпигунські операції РФ у НАТО

За словами Рютте, РФ продовжує проводити кібер- та шпигунські операції проти європейських країн. Через це Європі довелось інвестувати більше коштів у захист критично важливої інфраструктури, зміцнення стійкості, оборону мереж та підвищення цивільної готовності.

На його думку, “хоча Росія не така сильна, як хотіла б вдавати, вона залишається надзвичайно небезпечною”.

– І саме тому вкрай важливо, щоб ми були готові. Росія проводить приховану кампанію проти наших суспільств і намагається підірвати нашу підтримку України, – наголосив Марк Рютте.

Він додав, що РФ націлена не лише на інфраструктуру, оборонну промисловість та військові об’єкти, а й на громадські місця.

Зокрема, минулого місяця 15 людям висунули звинувачення за підрив прихованих в посилках пристроїв.

– Ризики для нашої безпеки вже досягли меж. Нове покоління російських ракет може досягти європейських столиць за лічені хвилини. Руйнівна сила дронів, диверсії на підводній інфраструктурі, безпека кіберпростору, – перерахував генсек.

За його словами, від російської агресії страждають усі європейські країни, тож наразі особливо важливо працювати разом.

Він назвав реакцію НАТО на порушення РФ повітряного простору країн-союзниць “ефективною та швидкою”, однак визнав, що треба “зробити більше для підготовки”.

Саме тому НАТО запустило програму Східний вартовий та збільшило кількість сил у повітрі, на суші та морі.

Під час виступу він також повідомив, що Росія втратила понад мільйон убитими та пораненими у війні проти України, застерігши від переоцінки її можливостей та недооцінки загроз.

За підрахунками НАТО, наразі РФ витрачає 40% бюджету на воєнну економіку, в її планах розгортання 1,5 тис. танків, 3 тис. бронемашин і сотні ракет Іскандер уже цього року.

Генсек НАТО водночас покепкував з інциденту з російським підводним човном Новоросійськ, який сплив біля французького узбережжя.

На його думку, військово-морської присутності РФ в Середземному морі майже не залишилось.

– Один-єдиний поламаний російський підводний човен кульгає додому з патрулювання. Це не роман Тома Кленсі Полювання за Червоним Жовтнем 1984 року. Сьогодні це більше схоже на полювання за найближчим механіком, – висловився Марк Рютте.

Чорноморський флот РФ стверджує, що субмаріна спливла для того, щоб дотриматися правил навігації.

Повідомлення про серйозну несправність там відкидають.

Тим часом Міноборони Нідерландів повідомляє, що цей підводний човен буксирували в Північному морі разом із судном супроводу Яків Гребельський.

На Telegram-каналі VChK-OGPU 27 вересня з’явилась інформація про те, що на Новоросійську стався витік палива і це створювало ризик вибуху.

Раніше морське командування НАТО опублікувало фото, де французький фрегат спостерігає за російським підводним човном біля Бретані.

Там наголосили, що союз “пильно стежить” за ситуацією.

Джерело : Deutsche Welle

