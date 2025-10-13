Глобальное потепление пересекает опасные пороги быстрее, чем ожидалось. Коралловые рифы по всему миру находятся на грани вымирания, что, по словам ученых, является первым “переломным моментом” в разрушении экосистемы из-за изменения климата.

Об этом говорится в отчете Глобальные переломные моменты, подготовленном 160 исследователями со всего мира, пишет Reuters.

Ученые о рисках глобального потепления

Исследователи поражены скоростью климатических изменений. По данным научных учреждений ООН и ЕС, средняя глобальная температура повысилась на 1,3-1,4 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом.

Последние два года стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, а повышение температуры в океане вызвало стресс у 84% мировых рифов, что привело к их обесцвечиванию, а в некоторых случаях и гибели. Коралловые рифы поддерживают около четверти морской жизни.

По мнению ученых, для восстановления коралловых рифов мир должен резко активизировать меры по защите климата, чтобы снизить температуру до уровня, который лишь на 1 градус превышает доиндустриальный средний показатель.

— Новый отчет четко показывает, что с каждым годом масштабы и интенсивность негативных последствий изменения климата растут, — сказал Пеп Канаделл, старший научный сотрудник Австралийского центра климатических наук CSIRO.

Согласно докладу, система тропических лесов Амазонии в Бразилии находится под угрозой исчезновения, если средняя глобальная температура поднимется выше 1,5 градуса Цельсия, исходя из темпов вырубки лесов.

Еще одной причиной для беспокойства в случае дальнейшего повышения температуры является угроза нарушения основного океанического течения — Атлантической меридиональной перекидной циркуляции (АМОЦ), которая способствует обеспечению мягких зим в Северной Европе.

— Изменения в климате и биосфере происходят очень быстро и трагично, — отметил ведущий автор доклада, ученый-эколог Тим Лентон из Университета Эксетера.

Несмотря на тревожные прогнозы, Лентон отметил и положительные признаки, в частности постепенный отказ мира от ископаемого топлива. По данным некоммерческого аналитического центра Ember, в 2025 году впервые возобновляемая энергетика превысила уголь по объему производства электроэнергии.

На климатическом саммите COP30, который состоится в ноябре в Бразилии, ученые призовут страны активизировать усилия по сокращению выбросов углерода и сохранению природных экосистем.

