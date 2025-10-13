Глобальне потепління перетинає небезпечні пороги швидше, ніж очікувалося. Коралові рифи по всьому світу перебувають на межі вимирання, що, за словами вчених, є першим “переломним моментом” у руйнуванні екосистеми через зміну клімату.

Про це йдеться у звіті Глобальні переломні моменти, підготовленому 160 дослідниками з усього світу, пише Reuters.

Вчені про ризики глобального потепління

Дослідники вражені швидкістю кліматичних змін. За даними наукових установ ООН та ЄС, середня глобальна температура підвищилася на 1,3-1,4 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом.

Останні два роки стали найтеплішими за всю історію спостережень, а підвищення температури в океані спричинило стрес у 84% світових рифів, що призвело до їхнього знебарвлення, а в деяких випадках і загибелі. Коралові рифи підтримують близько чверті морського життя.

На думку вчених, для відновлення коралових рифів світ повинен різко активізувати заходи із захисту клімату, щоб знизити температуру до рівня, який лише на 1 градус перевищує доіндустріальний середній показник.

– Новий звіт чітко показує, що з кожним роком масштаби та інтенсивність негативних наслідків зміни клімату зростають, — сказав Пеп Канаделл, старший науковий співробітник Австралійського центру кліматичних наук CSIRO.

Згідно з доповіддю, система тропічних лісів Амазонії в Бразилії перебуває під загрозою зникнення, якщо середня глобальна температура підніметься вище 1,5 градуса Цельсія, виходячи з темпів вирубки лісів.

Ще однією причиною для занепокоєння у разі подальшого підвищення температури є загроза порушення основної океанічної течії – Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (АМОЦ), яка сприяє забезпеченню м’яких зим у Північній Європі.

– Зміни в кліматі та біосфері відбуваються дуже швидко і трагічно, – зазначив провідний автор доповіді, вчений-еколог Тім Лентон з Університету Ексетера.

Попри тривожні прогнози, Лентон відзначив і позитивні ознаки, зокрема поступову відмову світу від викопного палива. За даними некомерційного аналітичного центру Ember, 2025 року вперше відновлювана енергетика перевищила вугілля за обсягом виробництва електроенергії.

На кліматичному саміті COP30, який відбудеться у листопаді в Бразилії, вчені закликатимуть країни активізувати зусилля щодо скорочення викидів вуглецю та збереження природних екосистем.

