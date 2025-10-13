Россия до конца года может оказаться в зависимости от импорта топлива на уровне до 60%. Причиной этому является топливный кризис, охвативший Россию.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Топливный кризис в РФ

В СВР отмечают, что топливный кризис в РФ является не просто результатом отдельных аварий или санкций, а отражением глубокого упадка ее энергетической модели. Речь идет о длительном недофинансировании, технологической изоляции и ошибках в управлении.

Российские НПЗ, сосредоточенные преимущественно в нескольких промышленных центрах европейской части страны, остаются отсталыми по технологиям и структуре производства.

– Когда часть этих заводов прекратила работу, страна фактически потеряла значительную часть внутренних мощностей. Без как минимум шести месяцев ремонта в спокойных условиях Россия может до конца года оказаться в зависимости от импорта топлива на уровне до 60%, – отметили в разведке.

После сентябрьского запрета экспорта бензина правительство РФ попыталось стабилизировать рынок, но только усугубило кризис. Внешние продажи позволяли покрывать убытки и частично финансировать модернизацию.

Теперь без валютных поступлений предприятия потеряли ресурсы для обновления, а внутреннее ценовое регулирование создает искусственный дефицит.

– Проблема быстро выходит за пределы топливного сектора. Рост цен на бензин подталкивает вверх стоимость перевозок, что напрямую влияет на цены потребительских товаров. В сочетании с повышением НДС это создает риск резкого ускорения инфляции, – добавляют в СВР.

Разведка отмечает, что официальная статистика попытается скрыть эффект, но потребители почувствуют его в своих кошельках.

Временные меры, к которым прибегает Москва, только подчеркивают безысходность ситуации. Импорт топлива из Беларуси и Китая не покрывает потерь, а попытки повысить октановое число химическими присадками могут снизить качество и вызвать технические проблемы.

В результате вместо стабилизации власти РФ получили новый фронт экономических рисков – внутренний, дорогой и неконтролируемый.

