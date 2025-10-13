Росія до кінця року може опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60%. Причиною цьому є паливна криза, що охопила Росію.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Паливна криза в РФ

У СЗР зазначають, що паливна криза в РФ є не просто результатом окремих аварій чи санкцій, а відображенням глибокого занепаду її енергетичної моделі. Йдеться про тривале недофінансування, технологічну ізоляцію та помилки в управлінні.

Російські НПЗ, зосереджені переважно у кількох промислових центрах європейської частини країни, залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва.

– Коли частина цих заводів припинила роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей. Без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах Росія може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60%, – зазначили у розвідці.

Після вересневої заборони експорту бензину уряд РФ спробував стабілізувати ринок, але лише поглибив кризу. Зовнішні продажі дозволяли покривати збитки й частково фінансувати модернізацію.

Тепер без валютних надходжень підприємства втратили ресурси для оновлення, а внутрішнє цінове регулювання створює штучний дефіцит.

– Проблема швидко виходить за межі паливного сектору. Зростання цін на бензин підштовхує вгору вартість перевезень, що безпосередньо впливає на ціни споживчих товарів. У поєднанні з підвищенням ПДВ це створює ризик різкого прискорення інфляції, – додають у СЗР.

Розвідка зазначає, що офіційна статистика спробує приховати ефект, але споживачі відчують його у гаманцях.

Тимчасові кроки, до яких вдається Москва, лише підкреслюють безвихідь. Імпорт пального з Білорусі та Китаю не покриває втрат, а спроби підвищити октанове число хімічними присадками можуть знизити якість і спричинити технічні проблеми.

У результаті замість стабілізації влада РФ отримала новий фронт економічних ризиків – внутрішній, дорогий і неконтрольований.

