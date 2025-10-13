В НАТО обнародовали график министерской встречи, запланированной на среду, 15 октября. В этот день состоится Совет Украина-НАТО и встреча в формате Рамштайн.

Каков график министерской встречи НАТО

По информации пресс-службы НАТО, министры начнут прибывать в штаб-квартиру и давать комментарии для представителей СМИ с 07:30 утра.

Позже запланировано совместное заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте и министра обороны США Пита Хэгсета. В расписании его подписали как министр войны, но еще не было официального переименования Пентагона.

Сейчас смотрят

Начало встречи министров обороны запланировано на 9:00, согласно информации пресс-службы НАТО.

Неформальное заседание Совета Украина-НАТО начнется в 12:30 без комментариев для представителей СМИ.

Однако уже в 14:15 запланирован брифинг генсека НАТО Марка Рютте.

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн начнется в 15:00.

В начале встречи состоится публичное вступительное слово от министров председательствующих стран — Великобритании и Германии, а также министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Чуть позже, в 17:00, состоится брифинг Рютте и Шмыгаля, а в 17:40 запланирована совместная пресс-конференция.

Недавно президент Владимир Зеленский назвал приоритеты на заседании в формате Рамштайн, в частности усиление ПВО, предоставление Украине необходимых для защиты неба систем и ракет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.