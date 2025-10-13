У НАТО оприлюднили графік міністерської зустрічі, запланованої на середу, 15 жовтня. У цей день відбудеться Рада Україна-НАТО і зустріч у форматі Рамштайн.

Який графік міністерської зустрічі НАТО

За інформацією пресслужби НАТО, міністри почнуть прибувати до штаб-квартири та давати коментарі для представників ЗМІ з 07:30 ранку.

Пізніше запланована спільна заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте і міністра оборони США Піта Гегсета. У розкладі його підписали як міністр війни, але ще не було офіційного перейменування Пентагону.

Початок зустрічі міністрів оборони запланований на 9:00, згідно з інформацією пресслужби НАТО.

Неформальне засідання Ради Україна-НАТО розпочнеться о 12:30 без коментарів для представників ЗМІ.

Однак вже о 14:15 запланований брифінг генсека НАТО Марка Рютте.

Засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн розпочнеться о 15:00.

На початку зустрічі відбудеться публічне вступне слово від міністрів країн, що головують, – Британії та Німеччини, а також міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Трохи згодом, о 17:00, відбудеться брифінг Рютте і Шмигаля, а о 17:40 запланована спільна пресконференція.

Нещодавно президент Володимир Зеленський назвав пріоритети на засіданні у форматі Рамштайн, зокрема посилення ППО, надання Україні необхідних для захисту неба систем і ракет.

