В России произошел мощный взрыв на заводе Авангард в городе Стерлитамак, что в Республике Башкортостан.

В результате инцидента три человека погибли.

Взрыв на заводе Авангард в Башкортостане

Взрыв на предприятии Авангард в Башкирии подтвердил глава региона Радий Хабиров. Он сказал, что взрыв произошел в одном из цехов.

Он сообщил, что здание получило серьезные повреждения, а причины инцидента выясняются.

По его словам, все работники завода эвакуированы, однако есть пострадавшие, которым оказывают необходимую медицинскую помощь. Впоследствии он заявил, что в результате взрыва погибли три женщины.

Пятеро человек находятся в больнице: двое в достаточно тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Глава региона заверил, что угрозы их жизни нет.

Хабиров сказал, что это не была атака дронов и причины взрыва сейчас выясняют криминалисты.

Завод Авангард – это предприятие оборонно-химического профиля. Там производят оружие и боеприпасы, утилизируются взрывчатые материалы и изготавливается химическая продукция.

В 2024 году Авангард уже попадал под санкции ЕС из-за связи с гособоронзаказом.

