В Башкортостане произошел взрыв в цехе военного завода, есть погибшие
В России произошел мощный взрыв на заводе Авангард в городе Стерлитамак, что в Республике Башкортостан.
В результате инцидента три человека погибли.
Взрыв на заводе Авангард в Башкортостане
Взрыв на предприятии Авангард в Башкирии подтвердил глава региона Радий Хабиров. Он сказал, что взрыв произошел в одном из цехов.
Он сообщил, что здание получило серьезные повреждения, а причины инцидента выясняются.
По его словам, все работники завода эвакуированы, однако есть пострадавшие, которым оказывают необходимую медицинскую помощь. Впоследствии он заявил, что в результате взрыва погибли три женщины.
Пятеро человек находятся в больнице: двое в достаточно тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Глава региона заверил, что угрозы их жизни нет.
Хабиров сказал, что это не была атака дронов и причины взрыва сейчас выясняют криминалисты.
Стерлитамак на карте
Завод Авангард – это предприятие оборонно-химического профиля. Там производят оружие и боеприпасы, утилизируются взрывчатые материалы и изготавливается химическая продукция.
В 2024 году Авангард уже попадал под санкции ЕС из-за связи с гособоронзаказом.
Фото: Supernova