Взрывы в Белгороде (Россия) раздались в субботу, 11 октября, под ударом могла оказаться местная ТЭЦ Луч.

Взрывы в Белгороде 11 октября: что известно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что город якобы оказался под атакой ракет, и в результате падения обломков сбитых воздушных целей в Белгороде “загорелся мусор”.

Кроме того, в коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Также повреждены две машины.

— В селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубовое в частном доме пробита кровля, — говорится в сообщении.

Местные каналы в то же время пишут, что, возможно, под атакой снова была ТЭЦ Луч. Информация не подтверждена.

Гладков сообщил, что в результате атаки возможны временные отключения электричества. В пабликах пишут, что света на улицах нет практически во всем Белгороде.

Также уличное освещение отключилось в пригороде — селе Стрелецкое, поселке Дубовое, микрорайоне Восточный, селе Репное и ряде других населенных пунктов.

Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, уличное освещение в городе отключили якобы для снижения нагрузки на энергообъекты и сохранения света у жителей.

Напомним, что в воскресенье, 5 октября, вечером в российском Белгороде раздалась серия взрывов, после чего часть города осталась без электроснабжения. Тогда также сообщалось, что под ракетный удар попала электроподстанция Луч.

