У Башкортостані стався вибух у цеху військового заводу, є загиблі
У Росії стався потужний вибух на заводі Авангард у місті Стерлітамак, що у Республіці Башкортостан.
Внаслідок інциденту троє людей загинуло.
Вибух на заводі Авангард у Башкортостані
Вибух на підприємстві Авангард у Башкирії підтвердив глава регіону Радій Хабіров. Він сказав, що вибух стався в одному з цехів.
Він повідомив, що будівля зазнала серйозних пошкоджень, а причини інциденту з’ясовуються.
За його словами, усіх працівників заводу евакуйовано, проте є постраждалі, яким надають необхідну медичну допомогу. Згодом він заявив, що внаслідок вибуху загинуло троє жінок.
П’ятеро людей перебувають у лікарні: двоє перебувають у досить важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Глава регіону запевнив, що загрози їхньому життю немає.
Хабіров сказав, що це не була атака дронів і причини вибуху зараз з’ясовують криміналісти.
Стерлітамак на карті
Завод Авангард – це підприємство оборонно-хімічного профілю. Там виробляють зброю та боєприпаси, утилізуються вибухові матеріали й виготовляється хімічна продукція.
У 2024 році Авангард уже потрапляв під санкції ЄС через зв’язок із держоборонним замовленням.
Фото: Supernova