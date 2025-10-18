У Росії стався потужний вибух на заводі Авангард у місті Стерлітамак, що у Республіці Башкортостан.

Внаслідок інциденту троє людей загинуло.

Вибух на заводі Авангард у Башкортостані

Вибух на підприємстві Авангард у Башкирії підтвердив глава регіону Радій Хабіров. Він сказав, що вибух стався в одному з цехів.

Він повідомив, що будівля зазнала серйозних пошкоджень, а причини інциденту з’ясовуються.

За його словами, усіх працівників заводу евакуйовано, проте є постраждалі, яким надають необхідну медичну допомогу. Згодом він заявив, що внаслідок вибуху загинуло троє жінок.

П’ятеро людей перебувають у лікарні: двоє перебувають у досить важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Глава регіону запевнив, що загрози їхньому життю немає.

Хабіров сказав, що це не була атака дронів і причини вибуху зараз з’ясовують криміналісти.

Стерлітамак на карті

Завод Авангард – це підприємство оборонно-хімічного профілю. Там виробляють зброю та боєприпаси, утилізуються вибухові матеріали й виготовляється хімічна продукція.

У 2024 році Авангард уже потрапляв під санкції ЄС через зв’язок із держоборонним замовленням.

