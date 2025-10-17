Служба госбезопасности Латвии 17 октября открыла уголовное дело в отношении жителя страны, который в Швейцарии в поезде словесно унижал и ругал украинскую семью.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Дело о нападении на украинскую семью в Швейцарии

Правоохранители начали уголовное разбирательство после того, как в интернете появилось видео данного инцидента.

Дело возбудили в соответствии с ч. 3 ст. 78 Уголовного закона Латвии — по факту действий, направленных на разжигание национальной и этнической вражды и вражды против украинцев, связанных с насилием и угрозами.

Ранее СМИ сообщали, что швейцарская полиция задержала мужчину из Латвии после инцидента.

Реакция Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий поблагодарил Латвию и латвийскую Службу госбезопасности за их оперативную и принципиальную реакцию.

— Мы надеемся, что правосудие будет свершено, чтобы другие подобные преступники дважды подумали, прежде чем открывать рот и словесно нападать на украинцев из мотивов этнической ненависти, — отметил Георгий Тихий.

По его словам, такое агрессивное и дерзкое поведение не имеет места в демократических европейских обществах.

Ранее швейцарские СМИ опубликовали информацию, что в поезде, следовавшем в город Шпиц, произошел словесный инцидент с участием украинской семьи и русскоязычного мужчины.

Последний услышал, как супруги напротив разговаривают на украинском языке, и начал публично унижать и ругать их, а также угрожал физической расправой. Еще мужчина кричал, чтобы семья “занялась войной”.

Schockierender Angriff im Zug nach Spiez BE: Mann attackiert ukrainisch sprechende Familie – Video sorgt für Empörung. https://t.co/oDPdip0hX7 — 20 Minuten (@20min) October 15, 2025

Позже в СМИ появилась информация, что этот русскоязычный мужчина – гражданин Латвии Александр Вабикс, который публично выражает свою пророссийскую позицию. Кроме того, он и раньше нападал на других украиноязычных в Швейцарии.

После этого инцидента в поезде мужчину задержали швейцарские правоохранители.

Фото: скриншот 20 Minuten

