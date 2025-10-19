Президент США Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін захопив певну частину території України, тому забере її.

Трамп про намір Путіна забрати певні території України

Трамп в інтерв’ю для Fox News зазначив, що Путін має намір забрати певну частину території України, яку захопив.

– Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали, і в нього багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію, – відповів Трамп на запитання журналіста, чи Путін готовий або відкритий до ідеї закінчити війну, не захоплюючи значну частину території України.

Зараз дивляться

Крім того, президент США заявив, що не може передати всю зброю Україні, яку країна прагне отримати, бо Вашингтон сам потребує її. Він зауважив, що не може ставити США під загрозу.

– Розумієте, ми не можемо віддати всі наші озброєння Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатньо. Я не хочу цього робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати, – резюмував глава Білого дому.

Нагадаємо, цього тижня Трамп провів телефонні переговори з Путіним, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Незабаром після розмови з російським диктатором Трамп анонсував, що між ним і Путіним відбудеться новий двосторонній саміт у Будапешті. Ключове питання – шляхи завершення війни в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.