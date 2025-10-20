Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас не бачить ознак того, що РФ прагне миру. Саме тому ЄС, за її словами, працює над ухваленням 19 пакету санкцій проти Кремля уже цього тижня.

Про це вона сказала журналістам у Люксембурзі 20 жовтня.

Каллас про 19-й пакет санкцій та агресію РФ

Кая Каллас наголосила, що ЄС запровадить 19-й пакет санкцій, щоб закріпити поступову заборону імпорту російських енергоносіїв.

Крім того, понад сотню танкерів тіньового флоту РФ додадуть до чорних списків, щоб завадити росіянам перевозити свою нафту в обхід обмежень.

– Ми обговорюємо з державами-членами, як краще координувати наші дії щодо тіньового флоту… Ми також очікуємо цього тижня ухвалити 19-й пакет санкцій. На жаль, не сьогодні, але в нас також запланована зустріч лідерів ЄС у четвер, – розповіла Каллас.

Вона додала, що бачить зусилля президента США Дональда Трампа зі встановлення миру в Україні.

– Звичайно, всі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, щоб Росія справді прагнула миру. Росія розуміє силу і веде переговори лише тоді, коли її ставлять у відповідну позицію. Зараз ми цього не бачимо, – повідомила Каллас.

Зустріч Каллас з Сибігою: що обговорювали

На запрошення очільниці дипломатії ЄС 20 жовтня на засіданні Ради міністрів закордонних справ (FAC) Європейського Союзу в Люксембурзі виступив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Ключовою темою виступу глави МЗС став шлях до справедливого і сталого миру і чому його можливо досягти лише завдяки спільному трансатлантичному тиску на агресора.

Крім того, міністр розповів про ситуацію в Україні, зокрема на полі бою та в тилу, російську ескалацію й атаки на енергетику.

Ще сторони обговорили основні потреби України напередодні зими, оборонну співпрацю й інтеграцію в європейську безпекову інфраструктуру.

Нагадаємо, Австрія уже перестала блокувати 19-й пакет санкцій проти РФ, проте Словаччина все ще зберігає своє вето.

