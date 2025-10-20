Голова європейської дипломатії Кая Каллас призначила спеціального представника для координації зусиль у боротьбі з “тіньовим флотом” Росії.

Про це вона повідомила у понеділок, 20 жовтня, у Люксембурзі після завершення засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

Спецпредставник для боротьби з “тіньовим флотом РФ”: що відомо

– Щодо “тіньового флоту”. Московський “тіньовий флот” фінансує війну Росії та діє як стартовий майданчик для гібридних атак. Сьогодні міністри обговорили більш рішучу відповідь, включаючи розширення повноважень щодо висадки на судна тіньового флоту, – сказала Каллас.

За її словами, було створено посаду спеціального представника для координації боротьби з “тіньовим флотом” РФ.

Зараз дивляться

– Я також призначила спеціального посланника, який тепер є координатором, для збору передового досвіду різних держав-членів Союзу, а також для того, щоб діяти швидше з цих питань, – анонсувала дипломатка.

Вона наголосила, що для ще більшого скорочення російського військового фінансування необхідний рішучий загальноєвропейський підхід проти “тіньового флоту”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив, що Росія використовує танкери “тіньового флоту” не лише для обходу нафтових санкцій, а й як платформи для запуску дронів.

За даними української розвідки, таких суден налічується понад 500.

Видання The New York Times із посиланням на S&P Global Market Intelligence писало, у так званому тіньовому флоті РФ наразі нараховується близько 940 танкерів, що становить 17% світового флоту нафтових танкерів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.