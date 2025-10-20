Российская Федерация выходит на серийное производство авиационных бомб с универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) с дальностью до 200 км.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Серийное производство авиабомб РФ с дальностью до 200 км

По словам представителя ГУР, в течение сентября и октября Россия разрабатывала, а уже сейчас вышла на последовательное боевое опытное использование авиационных бомб с новыми модулями управления.

Как отметил Скибицкий, они позволяют наносить удары на расстоянии примерно до 200 км и повышают устойчивость к помехам со стороны украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

— Первые такие удары мы видели по Днепру. Сейчас это мы видим по другим городам, — утверждает представитель ГУР.

Вадим Скибицкий объяснил, что такие авиабомбы называют Гром-1 или Гром-2, но они имеют одинаковый принцип с радиусом применения в 150-200 км.

По его словам, российские разработчики модернизировали УМПК, которые монтируются на стандартные авиабомбы калибром 250, 500, а также 1,5 и 3 тыс. кг. Благодаря этому боеприпасы приобретают управляемость и существенно увеличивают свою дальность применения.

Представитель Главного управления разведки рассказал, что последние испытания показали до 193 км.

По данным украинской разведки, Россия уже налаживает серийное производство этого вооружения, что повышает уровень воздушной угрозы для прифронтовых территорий и крупных городов Украины.

18 октября Харьковская областная прокуратура сообщила, что враг впервые использовал управляемую авиабомбу для удара по городу Лозовая.

По предварительной информации правоохранителей, город атаковали управляемой авиабомбой новой модификации — УМПБ-5Р (реактивного типа), которая преодолела расстояние примерно 130 км.

