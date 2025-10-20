Російська Федерація виходить на серійне виробництво авіаційних бомб з універсального модуля планування та корекції (УМПК) з дальністю до 200 км.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Серійне виробництво авіабомб РФ з дальністю до 200 км

За словами представника ГУР, протягом вересня та жовтня Росія розробляла, а вже зараз вийшла на послідовне бойове дослідне використання авіаційних бомб з новими модулями управління.

Як зазначив Скібіцький, вони дають змогу завдавати ударів на відстані приблизно до 200 км і підвищують стійкість до перешкод з боку українських систем протиповітряної оборони (ППО).

– Перші такі удари ми бачили по Дніпру. Зараз це ми бачимо по інших містах, – стверджує представник ГУР.

Вадим Скібіцький пояснив, що такі авіабомби називають Грім-1 або Грім-2, але вони мають однаковий принцип із радіусом застосування у 150-200 км.

За його словами, російські розробники модернізували УМПК, що монтуються на стандартні авіабомби калібром 250, 500, а також 1,5 і 3 тис. кг. Завдяки цьому боєприпаси набувають керованості й суттєво збільшують свою дальність застосування.

Представник Головного управління розвідки розповів, що останні випробування показали до 193 км.

За даними української розвідки, Росія вже налагоджує серійне виробництво цього озброєння, що підвищує рівень повітряної загрози для прифронтових територій та великих міст України.

18 жовтня Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог вперше використав керовану авіабомбу для удару по місту Лозова.

За попередньою інформацією правоохоронців, місто атакували керованою авіабомбою нової модифікації – УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань приблизно 130 км.

