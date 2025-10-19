Президент Владимир Зеленский заявил, что только на этой неделе Россия атаковала Украину более чем 3270 ударными дронами, 1370 управляемыми авиабомбами и почти 50 ракетами различных типов, а остановить Путина разговорами не получится.

Об этом глава государства написал в Telegram-канале.

Зеленский призвал защитить Украину

– Украина никогда не стремилась к войне. Мы согласились на безусловное прекращение огня, искали возможности для мира и сами не раз предлагали миру, как остановить удары в небе, на земле и в море, – сказал Зеленский.

Он отметил, что именно Россия постоянно тормозит процесс – манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует украинцев воздушными ударами, усиливает штурмы на фронте. Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее заканчивать, говорит президент Украины.

Украина постоянно усиливает защиту, активно работает с партнерами для укрепления нашей противовоздушной обороны, это и программа PURL (инициатива США и НАТО для обеспечения Украины критически необходимым вооружением, – Ред.), инвестиции в украинский оборонный комплекс и тому подобное.

Зеленский считает, что остановить кремлевского диктатора разговорами не получится – нужна сила.

– Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир благодаря силе может сработать. Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужно защитить жизнь, – подчеркнул президент.

Он призвал США, Европу и страны Большой двадцатки и Большой семерки к решительным шагам по силовому давлению на Россию.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо обеспечить противовоздушной обороной 203 объекта энергетической, газовой системы и водоснабжения.

