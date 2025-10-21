Польский суд имеет право принять решение о задержании самолета с президентом России Владимиром Путиным, если он пролетит через воздушное пространство Польши, чтобы передать его Международному уголовному суду (МУС).

Польша может задержать самолет Путина

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во вторник в эфире радио Rodzina, сообщает Wnp.pl.

– Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге, – сказал Сикорский, отвечая на вопрос, может ли самолет Путина беспрепятственно пролететь в Венгрию через польское воздушное пространство.

Министр также отметил, что в Будапешт можно долететь, минуя воздушное пространство ЕС через территории Турции, Черногории и Сербии.

– Однако тот факт, что член ЕС, до сих пор связанный условиями Международного уголовного суда, приглашает к себе президента Путина, не только неприятен, но и показывает, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а как что-то между Западом и Россией, – подчеркнул глава польского МИД.

Сикорский также напомнил, что Венгрия продолжает сотрудничать с Россией, в частности закупает у нее большие объемы нефти, хотя имеет альтернативные источники поставок, и блокирует программы поддержки Украины в рамках ЕС.

