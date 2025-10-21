Польський суд має право ухвалити рішення про затримання літака з президентом Росії Володимиром Путіним у разі, якщо він пролетить через повітряний простір Польщі, щоб передати його Міжнародному кримінальному суду (МКС).

Польща може затримати літак Путіна

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у вівторок в ефірі радіо Rodzina, повідомляє Wnp.pl.

– Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не накаже уряду затримати такий літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі, – сказав Сікорський, відповідаючи на запитання, чи може літак Путіна безперешкодно пролетіти до Угорщини через польський повітряний простір.

Міністр також зауважив, що до Будапешта можна долетіти, оминаючи повітряний простір ЄС — через території Туреччини, Чорногорії та Сербії.

– Однак той факт, що член ЄС, який досі пов’язаний умовами Міжнародного кримінального суду, запрошує до себе президента Путіна, не лише неприємний, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а як щось між Заходом і Росією, – наголосив глава польського МЗС.

Сікорський також нагадав, що Угорщина продовжує співпрацювати з Росією, зокрема закуповує в неї великі обсяги нафти, хоча має альтернативні джерела постачання, та блокує програми підтримки України в межах ЄС.

