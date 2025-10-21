Россия повторила свои предыдущие условия относительно мирного соглашения с Украиной в частном коммюнике non-paper, которое было отправлено США в минувшие выходные.

Об этом агентству Reuters сообщили источники.

Россияне повторили свои предыдущие требования по мирному соглашению

В сообщении Россия вновь выдвинула требование взять под свой контроль весь Донбасский регион Украины, сказал один из американских чиновников.

Такая позиция фактически отвергает точку зрения президента США Дональда Трампа, который считает, что линия фронта должна быть “заморожена” на текущих позициях.

Белый дом и посольство России в Вашингтоне пока не ответили на запросы о комментарии.

Новость о non-paper (дипломатический термин, обозначающий неформальный документ, который передает позицию одной стороны другой) появилась на фоне растущих сомнений относительно возможности проведения запланированного саммита между Трампом и президентом РФ Путиным в Будапеште.

— В ближайшем будущем таких планов нет, — сообщил Reuters представитель Белого дома.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным в четверг, 16 октября. После него президент США заявил, что встреча в Будапеште может состояться, вероятно, в течение следующих двух недель.

Как писали СМИ, во время частной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, американские чиновники представили украинскому лидеру предложенный Кремлем план — отказаться от Донбасса в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей.

Зеленский отверг это предложение, после чего Трамп публично заявил, что линия фронта должна быть “заморожена”.

Россия также повторила в частном коммюнике свою предыдущую позицию о том, что никакие войска НАТО не должны быть размещены в Украине в рамках любого мирного соглашения, сообщил один из чиновников.

