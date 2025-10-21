Чешская общественная инициатива Подарок для Путина объявила о сборе средств на производство украинской ракеты Фламинго, которую впоследствии передадут Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщается на сайте инициативы.

Чешские волонтеры собирают деньги на ракету Фламинго

Организаторы отмечают, что обратились к производителю этих ракет, компании Fire Point, и получили разрешение волонтеров на проведение сбора средств для изготовления одной ракеты.

Сейчас смотрят

— После оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины. Они решат, когда ее использовать, и определят для нее цель. Возможно, мы скоро узнаем, куда она долетела, — заявили волонтеры.

Ракеты назвали DANA 1 в честь чешской ученой физика-ядерщика, главы Государственного управления ядерной безопасности Даны Драбовой.

Ее называют сторонницей Украины, которая информировала о состоянии ядерной безопасности на оккупированных территориях Украины.

В этом году в начале октября Драбова скончалась. По словам волонтеров, около двух лет назад она говорила, что не будет возражать, если в ее честь назовут какое-нибудь оружие.

— Мы с Даной Драбовой договорились, что когда-нибудь назовем оружие в ее честь. К сожалению, это произошло только после ее ухода. Дана, наверное, посмеялась бы над этим…, — отмечается в сообщении.

S Danou Drábovou jsme byli domluveni, že jednou po ní pojmenujeme nějakou zbraň. To jednou přišlo bohužel až po jejím odchodu. Chceme koupit ukrajinskou raketu FLAMINGO, která má dolet 3000 kilometrů a unese tunu trhaviny a dát jí jméno DANA 1. Dana by se tomu asi dost smála..???? pic.twitter.com/90U0xv8tk7 — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) October 21, 2025

На данный момент более 400 человек сделали взносы на ракету для Украины, пожертвовав свыше 670 тыс. чешских крон из необходимых 12 млн 500 тыс.

Ранее сообщалось, что Украина планирует производить семь ракет Фламинго в день.

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможном применении ракет Фламинго на территории РФ, заявив, что не может раскрыть детали, чтобы не предоставлять информацию врагу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.