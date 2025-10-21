Чеська громадська ініціатива Подарунок для Путіна оголосила про збір коштів на виробництво української ракети Фламінго, яку згодом передадуть Збройним силам України.

Про це йдеться на сайті ініціативи.

Чеські волонтери збирають кошти на ракету Фламінго

Організатори зазначають, що звернулися до виробника цих ракет, компанії Fire Point, і отримали дозвіл волонтерів на проведення збору коштів для виготовлення однієї ракети.

– Після оплати ракету передадуть Збройним силам України. Вони вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль. Можливо, ми скоро дізнаємось, куди вона долетіла, – заявили волонтери.

Ракету назвали DANA 1 на честь чеської фізикині-ядерниці, голови Державного управління ядерної безпеки Дани Драбової.

Її називають прихильницею України, яка інформувала про стан ядерної безпеки на окупованих територіях України.

Цьогоріч на початку жовтня Драбова померла. За словами волонтерів, близько двох років тому вона казала, що не матиме заперечень, якщо на її честь назвуть якусь зброю.

– Ми з Даною Драбовою домовилися, що колись назвемо зброю на її честь. На жаль, це сталося лише після її відходу. Дана, мабуть, посміялася б з цього…, – зазначається у повідомленні.

S Danou Drábovou jsme byli domluveni, že jednou po ní pojmenujeme nějakou zbraň. To jednou přišlo bohužel až po jejím odchodu. Chceme koupit ukrajinskou raketu FLAMINGO, která má dolet 3000 kilometrů a unese tunu trhaviny a dát jí jméno DANA 1. Dana by se tomu asi dost smála..???? pic.twitter.com/90U0xv8tk7 — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) October 21, 2025

Станом на зараз понад 400 людей зробили внески на ракету для України, пожертвувавши більш ніж 670 тис. чеських крон із потрібних 12 млн 500 тис.

Раніше повідомлялося, що Україна планує виробляти сім ракет Фламінго на день.

Президент Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливого застосування ракет Фламінго по території РФ заявивши, що не може розкрити деталі, щоб не надавати інформацію ворогу.

