Украина не располагает данными о поставках Китаем оружия в Россию, но Пекин помогает Москве и не заинтересован в победе Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе.

Китай помогает России – Зеленский

— Китай — это действительно очень сложный вопрос, у нас нет даже постоянного диалога с Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что не будет продавать оружие (России, — Ред.). Я действительно ничего не знаю о пакетах вооружений, но я знаю одно — Китай помогает России. Не помогает Украине и не заинтересован в нашей победе и в поражении России, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такая позиция Китая не является только его личным мнением.

По словам главы государства, Пекин также не заинтересован в единстве Соединенных Штатов и Европы.

— И они (Китай, — Ред.) не заинтересованы в слабой России. Вот почему, я думаю, что они помогают России, — добавил он.

Напомним, в конце сентября во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что Украина не видит желания со стороны Китая завершить войну.

К слову, Служба внешней разведки Украины сообщала о зафиксированных фактах передачи Китаем России спутниковых разведданных.

Эти данные использовались для подготовки ракетных ударов по территории Украины, в частности по объектам, принадлежащим иностранным инвесторам.

