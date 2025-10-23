Україна не має даних про постачання Китаєм зброї до Росії, але Пекін допомагає Москві й не зацікавлений у перемозі України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Брюсселі.

Китай допомагає Росії – Зеленський

– Китай – це справді дуже важке питання, складне, у нас немає навіть постійного діалогу з Сі Цзіньпінем. У нас були певні телефонні розмови, і він мені сказав, що він не продаватиме зброю (Росії, – Ред.). Я справді, нічого не знаю про пакети озброєнь, але я знаю одне – Китай допомагає Росії. Не допомагає Україні, і не зацікавлений у нашій перемозі і у поразці Росії, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що така позиція Китаю не є лише його особистою думкою.

За словами глави держави, Пекін також не зацікавлений у єдності Сполучених Штатів та Європи.

– І вони (Китай, – Ред.) не зацікавлені у слабкій Росії. Ось чому, я думаю, що вони допомагають Росії, – додав він.

Нагадаємо, наприкінці вересня під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив, що Україна не бачить бажання з боку Китаю завершити війну.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про зафіксовані факти передачі Китаєм Росії супутникових розвідданих.

Ці дані використовувалися для підготовки ракетних ударів по території України, зокрема по об’єктах, що належать іноземним інвесторам.

