Россия ожидает удара по госбюджету из-за санкций США против двух крупнейших нефтедобывающих компаний страны, введенных из-за войны против Украины. Между тем, чиновники в РФ уверяют, что найдут способы смягчить последствия этих мер.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Россия ищет способы обойти санкции США

По словам чиновника, приближенного к Кремлю, убытков избежать не удастся, хотя пока их трудно оценить, после того как администрация президента США Дональда Трампа внесла в черный список Роснефть и Лукойл. Собеседник говорит, что Москва задействует свою сеть нефтетрейдеров и теневой танкерный флот, чтобы ограничить финансовое влияние.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы в четверг заявили, что почти полностью прекратят закупки российской нефти. Если это действительно произойдет, Москве будет чрезвычайно сложно найти новых покупателей, а Китай, вероятно, получит значительное преимущество в установлении цен.

У России есть месяц, чтобы подготовиться к моменту, когда ограничения начнут действовать в полной мере.

По словам другого российского чиновника, который говорил на условиях анонимности, это время страна использует, чтобы приспособиться к новой ситуации. Он также добавил, что позиция Трампа может измениться – в зависимости от того, как будут продвигаться переговоры с Кремлем.

В четверг российский диктатор Владимир Путин назвал решение Трампа “недружественным актом по отношению к России”, который “наносит ущерб российско-американским отношениям”.

Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России в среду, обвинив Москву в “отсутствии серьезных усилий для начала мирного процесса с целью завершения войны в Украине”.

Это первые масштабные санкции США против РФ после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе. СМИ называют причиной такого резкого изменения курса Трампа – все большее разочарование из-за отказа Путина согласиться на прекращение огня и мирные переговоры.

