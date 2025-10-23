Росія очікує удару по держбюджету через санкції США проти двох найбільших нафтовидобувних компаній країни, запроваджені через війну проти України. Тим часом, посадовці в РФ запевняють, що знайдуть способи пом’якшити наслідки цих заходів.

Про це пише агентство Bloomberg.

Росія шукає способи обійти санкції США

За словами посадовця, наближеного до Кремля, збитків уникнути не вдастся, хоча наразі їх важко оцінити, після того як адміністрація президента США Дональда Трампа внесла в чорний список Роснефть і Лукойл. Співрозмовник каже, що Москва задіє свою мережу нафтотрейдерів і тіньовий танкерний флот, щоб обмежити фінансовий вплив.

Зараз дивляться

Індійські нафтопереробні заводи у четвер заявили, що майже повністю припинять закупівлі російської нафти. Якщо це справді станеться, Москві буде надзвичайно складно знайти нових покупців, а Китай, ймовірно, отримає значну перевагу у встановленні цін.

У Росії є місяць, щоб підготуватися до моменту, коли обмеження почнуть діяти повною мірою.

За словами іншого російського чиновника, який говорив на умовах анонімності, цей час країна використає, щоб пристосуватися до нової ситуації. Він також додав, що позиція Трампа може змінитися – залежно від того, як просуватимуться переговори з Кремлем.

У четвер російський диктатор Володимир Путін назвав рішення Трампа “недружнім актом щодо Росії”, який “шкодить російсько-американським відносинам”.

Мінфін США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії у середу, звинувативши Москву у “браку серйозних зусиль для початку мирного процесу з метою завершення війни в Україні”.

Це перші масштабні санкції США проти РФ після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні. ЗМІ називають причиною такої різкої зміни курсу Трампа – дедалі більше розчарування через відмову Путіна погодитися на припинення вогню та мирні переговори.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.