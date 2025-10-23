Лидеры Европейского Союза осудили поддержку, которую Россия получает от третьих стран в войне против Украины, и призвали немедленно прекратить любую помощь агрессору.

Евросовет осуждает поддержку войны России третьими странами

— Европейский Совет решительно осуждает поддержку со стороны третьих стран, а также их участников и организаций, которая позволяет России продолжать свою войну агрессии против Украины. Европейский Совет осуждает продолжение военной поддержки, которую оказывают Иран, Беларусь и КНДР, — говорится в заявлении 26 стран-членов ЕС, вошедшем в выводы заседания Европейского совета.

Евросовет призывает эти страны “немедленно прекратить любую прямую или косвенную помощь России в ее войне агрессии против Украины”.

Европейский совет также обратился к России и Беларуси с призывом “немедленно обеспечить безопасное возвращение в Украину всех украинских детей и других гражданских лиц, незаконно депортированных и перемещенных в Россию и Беларусь”.

— Европейский совет подтверждает твердую приверженность ЕС обеспечению полной ответственности за военные преступления и самые серьезные преступления, совершенные в связи с агрессией России против Украины, — отмечается в заявлении.

Напомним, 23 октября саммит Европейского совета принял выводы по Украине, в которых подтверждено обязательство ЕС обеспечить финансовую и военную поддержку Украины в 2026-2027 годах. Документ поддержали 26 из 27 государств-членов Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался подписать выводы Евросовета.

