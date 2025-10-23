Лідери Європейського Союзу засудили підтримку, яку Росія отримує від третіх країн у війні проти України, та закликали негайно припинити будь-яку допомогу агресору.

Єврорада засуджує підтримку війну Росії третіми країнами

– Європейська Рада рішуче засуджує підтримку з боку третіх країн, а також їхніх учасників та організацій, яка дозволяє Росії продовжувати свою війну агресії проти України. Європейська Рада засуджує продовження військової підтримки, яку надають Іран, Білорусь та КНДР, – йдеться в заяві 26 країн-членів ЄС, що увійшла до висновків засідання Європейської ради.

Єврорада закликає ці країни “негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії у її війні агресії проти України”.

Європейська рада також звернулася до Росії та Білорусі із закликом “негайно забезпечити безпечне повернення до України всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно депортованих та переміщених до Росії та Білорусі”.

– Європейська Рада підтверджує тверду відданість ЄС забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та найсерйозніші злочини, скоєні у зв’язку з агресією Росії проти України, — зазначено у заяві.

Нагадаємо, 23 жовтня саміт Європейської ради ухвалив висновки щодо України, у яких підтверджено зобов’язання ЄС забезпечити фінансову та військову підтримку України у 2026-2027 роках. Документ підтримали 26 держав-членів Євросоюзу з 27.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився підписати висновки Євроради.

