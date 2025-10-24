В Белом доме заявили, что в случае продолжения шатдауна Соединенные Штаты могут столкнуться с массовыми задержками и отменой авиарейсов, особенно в период праздников.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Предупреждение администрации Белого дома

— Если демократы продолжат шатдаун, боюсь, нас ждут значительные задержки и отмены авиарейсов в крупных аэропортах по всей стране, — заявила представительница Белого дома Кэролайн Левитт.

Она подчеркнула, что риски особенно возрастают в преддверии Дня благодарения, который отмечают в конце ноября, когда нагрузка на аэропорты традиционно максимальна.

По словам Левитт, шатдаун также ставит под угрозу воздушную безопасность США.

Напомним, что с 1 октября с 00:00 по восточному времени (07:00 по Киеву) правительственные учреждения США частично прекратили работу.

Это произошло из-за того, что Конгресс не смог принять законопроект о продлении финансирования государственных структур.

Как ранее сообщали в CNN, в США все больше аэропортов сталкиваются со сбоями из-за нехватки авиадиспетчеров.

Многие работники массово берут больничные, опасаясь невыплаты зарплаты во время шатдауна.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило о серьезных проблемах с персоналом.

Так, 7 октября в башне международного аэропорта О’Хара в Чикаго не хватало диспетчеров, а в Нэшвилле из-за отсутствия работников временно закрыли объект управления воздушным движением.

На седьмой день шатдауна подобные трудности были зафиксированы в Хьюстоне, Ньюарке, Лас-Вегасе, Бостоне, Атланте, Филадельфии и Далласе.

