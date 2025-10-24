Шатдаун в США: Белый дом предупредил об отмене авиарейсов
В Белом доме заявили, что в случае продолжения шатдауна Соединенные Штаты могут столкнуться с массовыми задержками и отменой авиарейсов, особенно в период праздников.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Предупреждение администрации Белого дома
— Если демократы продолжат шатдаун, боюсь, нас ждут значительные задержки и отмены авиарейсов в крупных аэропортах по всей стране, — заявила представительница Белого дома Кэролайн Левитт.
Она подчеркнула, что риски особенно возрастают в преддверии Дня благодарения, который отмечают в конце ноября, когда нагрузка на аэропорты традиционно максимальна.
По словам Левитт, шатдаун также ставит под угрозу воздушную безопасность США.
Напомним, что с 1 октября с 00:00 по восточному времени (07:00 по Киеву) правительственные учреждения США частично прекратили работу.
Это произошло из-за того, что Конгресс не смог принять законопроект о продлении финансирования государственных структур.
Как ранее сообщали в CNN, в США все больше аэропортов сталкиваются со сбоями из-за нехватки авиадиспетчеров.
Многие работники массово берут больничные, опасаясь невыплаты зарплаты во время шатдауна.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило о серьезных проблемах с персоналом.
Так, 7 октября в башне международного аэропорта О’Хара в Чикаго не хватало диспетчеров, а в Нэшвилле из-за отсутствия работников временно закрыли объект управления воздушным движением.
На седьмой день шатдауна подобные трудности были зафиксированы в Хьюстоне, Ньюарке, Лас-Вегасе, Бостоне, Атланте, Филадельфии и Далласе.