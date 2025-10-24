У Білому домі заявили, що у разі продовження шатдауну Сполучені Штати можуть зіткнутися з масовими затримками та скасуванням авіарейсів, особливо у період свят.

Попередження адміністрації Білого дому

— Якщо демократи продовжать шатдаун, боюся, на нас чекають значні затримки і скасування авіарейсів у великих аеропортах по всій країні, — заявила представниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона наголосила, що ризики особливо зростають напередодні Дня подяки, який відзначають наприкінці листопада, коли навантаження на аеропорти традиційно максимальне.

За словами Левітт, шатдаун також ставить під загрозу повітряну безпеку США.

Нагадаємо, що з 1 жовтня з 00:00 за східним часом (07:00 за Києвом) урядові установи США частково припинили роботу.

Це сталося через те, що Конгрес не зміг ухвалити законопроєкт про продовження фінансування державних структур.

Як раніше повідомляли в CNN, у США дедалі більше аеропортів стикаються зі збоями через нестачу авіадиспетчерів.

Багато працівників масово беруть лікарняні, побоюючись невиплат зарплати під час шатдауну.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) заявило про серйозні проблеми з персоналом.

Так, 7 жовтня у вежі міжнародного аеропорту О’Хара в Чикаго не вистачало диспетчерів, а в Нешвіллі через відсутність працівників тимчасово закрили об’єкт управління повітряним рухом.

На сьомий день шатдауну подібні труднощі були зафіксовані у Г’юстоні, Ньюарку, Лас-Вегасі, Бостоні, Атланті, Філадельфії та Далласі.

