Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предполагает, что этот шатдаун может стать самым длительным в истории. Он также заявил, что не будет вести переговоры с демократами до их полного отказа от своего ключевого требования.

Об этом пишет агентство Associated Press.

Шатдаун в США может стать рекордным

– Мы приближаемся к одному из самых длительных закрытий в американской истории, – сказал Джонсон.

Он также заявил, что ему неизвестны подробности увольнения тысяч федеральных служащих администрацией Трампа.

Массовое увольнение госслужащих рассматривается как способ воспользоваться шатдауном для сокращения его масштабов. Вице-президент Джей Ди Венс предупреждал ранее о “болезненных” сокращениях, даже несмотря на иски профсоюзов работников.

Как пишет AP, шатдаун остановил привычную деятельность правительства, закрыл музеи Смитсоновского института и другие знаковые культурные учреждения, привел к хаосу в аэропортах из-за перебоев в полетах, что добавило еще больше неопределенности к и без того нестабильной экономике.

Палата представителей не проводит законодательных заседаний, потому что Джонсон отказывается вызывать законодателей обратно в Вашингтон, а Сенат, который не работал в понедельник из-за федерального праздника, вернется к работе во вторник.

В то же время сенаторы “застряли в тупике” из-за провальных голосований и отказа демократов поступиться своими требованиями в отношении здравоохранения.

