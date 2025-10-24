Южная Корея готовится к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором ожидается встреча президента США Дональда Трампа и лидела Китая Си Цзиньпина.

Предварительный график встреч на полях саммита в Южной Корее 24 октября объявил советник по национальной безопасности Ви Сон Лак.

Об этом сообщает китайское СМИ Yonhap News Agency.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС: что известно

По данным СМИ, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен проведет переговоры с Дональдом Трампом 29 октября, а с Си Цзиньпином — 1 ноября.

Обе встречи состоятся в рамках саммита АТЭС.

На полях форума Ли также планирует переговоры с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, а также лидерами Канады, Сингапура и ОАЭ для обсуждения практического сотрудничества.

Нынешний саммит станет первым в Южной Корее за 20 лет и соберет делегации из 21 страны.

Центральными темами станут экономическое сотрудничество, региональная безопасность и будущие технологии, включая искусственный интеллект и демографические изменения.

Планируется принятие совместной декларации по итогам встречи.

Встречи Ли с Трампом и Си будут проходить на фоне интенсивных переговоров США и Южной Кореи по инвестиционному соглашению на $350 млрд, которое предусматривает снижение пошлин на корейские товары.

Как отметил советник по национальной безопасности Ви Сон Лак, обе стороны ведут серьезные переговоры, хотя результат пока предсказать сложно.

Во время переговоров Ли с Си Цзиньпином также будут обсуждать двусторонние отношения и региональную безопасность, включая вопрос Северной Кореи.

Отдельно Сеул отслеживает возможность встречи Трампа с Ким Чен Ыном, однако пока новых договоренностей нет.

Между тем Китай приостановил морские закупки российской нефти после введения санкций США против Роснефти и Лукойла.

Крупнейшие государственные компании, такие как Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, теперь импортируют менее 250 тыс. баррелей в сутки, а независимые НПЗ приостанавливают закупки для оценки влияния санкций.

