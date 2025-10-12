Китай отреагировал на последние шаги президента Дональда Трампа и призвал США прекратить угрожать ему повышением пошлин. К тому же, глава Штатов поощряет Вашингтон к дальнейшим переговорам для заключения торгового соглашения.

Китай призвал США прекратить угрожать ему повышением пошлин

Как пишет агентство Bloomberg, Министерство торговли Китая заявило, что недавние торговые контрмеры КНР относительно вопросов, которые связаны с США, были необходимыми оборонительными действиями.

В заявлении отмечается, что Пекин примет соответствующие меры для защиты своих прав, если США будут продолжать свои действия.

Сейчас смотрят

— Угрозы высокими пошлинами на каждом шагу – это не правильный способ наладить отношения с Китаем. Китай призывает США как можно скорее исправить свои неправильные действия, — говорится в заявлении министерства.

Напомним, что вчера, 11 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября введет дополнительные 100% тарифы на импорт из Китая. По словам главы Штатов, причиной введения пошлин стало то, что Китай “занял крайне агрессивную позицию в сфере торговли”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.