Глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана первой женщиной-премьером страны. Она стала 104-м главой правительства Японии.

Об этом сообщает издание Kyodo.

Санаэ Такаити – премьер Японии

Бывшая глава МВД Японии Санаэ Такаити была избрана главой правительства после голосования в парламенте. Она была одобрена обеими палатами парламента как преемница Сигеру Исибы, поскольку оппозиционные силы не смогли выдвинуть общего кандидата.

В голосовании нижней палаты 64-летняя Такаити одержала победу, набрав 237 голосов в первом туре. Чтобы избежать второго тура, кандидат должен набрать 233 голоса.

Сообщается, что во вторник император Японии Нарухито утвердит избрание Такаити на пост премьер-министра.

Ранее кабинет министров Японии во главе с премьер-министром Сигеру Исибой ушел в отставку накануне запланированного парламентского голосования по кандидатуре нового премьера.

По информации СМИ, Такаити выбрала своего главного соперника на выборах главы ЛДП Синдиро Коидзуми новым министром обороны. Другой ее оппонент Йосимаса Хаяси станет главой МВД. Бывший генсек кабмина Японии Тосимицу Мотеги, вероятно, займет пост главы МИД.

Напомним, в начале октября Санаэ Такаити победила во втором туре выборов главы правящей Либерально-демократической партии.

Санаэ Такаити: что известно

64-летняя Санаэ Такаити известна своими жесткими взглядами на безопасность и выступает за пересмотр конституции Японии, а именно пункта об отказе страны от милитаризма.

Такаити считают сторонницей правых и националистических взглядов. Она является членом ультранационалистической организации Nippon Kaigi и противницей Китая. Неоднократно посещала синтоистское святилище Ясукуни, которое является символом японского милитаризма. Визиты в этот храм японских высокопоставленных чиновников традиционно вызывают резкую реакцию в Пекине, Пхеньяне и Сеуле.

