Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном планує обговорити теми врегулювання агресії Росії проти України.

Про це глава Білого дому сказав журналістам на борту президентського літака, що прямує до Малайзії.

Трамп про зустріч із Сі Цзіньпіном

– Одна з тем, про які ми говоритимемо, стосується Росії та України. Вони вбивають 7 000 людей на тиждень. Солдатів, переважно солдатів. І ми обов’язково поговоримо про це, – це Росія і Україна, – заявив Трамп.

На думку президента США, Сі Цзіньпін також хоче, аби війна в Україні завершилася.

Американський президент нагадав, що Сполучені Штати запровадили “масштабні санкції проти Росії”.

При цьому Трамп заявив, що хотів би, щоб Пекін допоміг Вашингтону врегулювати військовий конфлікт проти України.

Трамп зазначив, що між ним і президентом Сі Цзіньпіном є чимало тем для обговорення, і висловив упевненість, що їхня зустріч буде успішною.

Цього тижня стало відомо, що Трамп у четвер, 30 жовтня, у Пусані, місті у Південній Кореї, зустрінеться з Сі Цзіньпіном на саміті країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

