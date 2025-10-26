Из-за гибридных атак на Литву: Науседа хочет ограничить транзит в Калининград
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о намерении инициировать долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничить транзит в Калининград из-за угрозы контрабандного ввоза гелевых воздушных шаров.
Как Литва плана бороться с воздушными шарами
Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на главу государственной администрации, пишет LRT.
– Президент рассматривает инциденты и перебои в работе аэропортов последних дней как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо реагировать как симметрично, так и асимметрично, – передал позицию Науседи представитель администрации.
По его словам, правительство Литвы должно подготовить предложения по реагированию в ближайшие дни.
Среди вариантов рассматриваются долгосрочное закрытие белорусской границы и введение ограничений на транзит в Калининград.
Во вторник президент созывает межведомственное совещание, на котором планируется обсудить меры безопасности и дальнейшие действия.
Как сообщало BNS, в пятницу и субботу работа Вильнюсского аэропорта была приостановлена из-за обнаружения контрабандных воздушных шаров, залетавших с территории Беларуси.
В один из дней перебои наблюдались также в аэропорту Каунаса. В общей сложности на этой неделе полеты в воздушном пространстве Литвы трижды прерывали из-за подобных инцидентов.
В ответ на эти случаи Литва несколько раз временно закрывала свою границу с Белоруссией.
По данным BNS, после того, как Литва установила физический барьер на границе и усилила меры безопасности, метеозонды стали одним из основных способов перевозки контрабандных сигарет с белорусской территории.
Напомним, 25 октября Литва в очередной раз закрывала аэропорт Вильнюса и границу с Беларусью через воздушные шары.