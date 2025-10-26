Президент Литви Гітанас Науседа заявив про намір ініціювати довгострокове закриття кордону з Білоруссю та обмежити транзит до Калінінграда через загрозу контрабандного ввезення гелієвих повітряних куль.

Як Литва плану боротися з повітряними кулями

Про це повідомило агентство BNS з посиланням на голову державної адміністрації, пише LRT.

– Президент розглядає інциденти та перебої в роботі аеропортів останніх днів як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетрично, так і асиметрично, — передав позицію Науседи представник адміністрації.

За його словами, уряд Литви має підготувати пропозиції щодо реагування найближчими днями.

Серед варіантів розглядаються довгострокове закриття білоруського кордону та запровадження обмежень на транзит до Калінінграда.

У вівторок президент скликає міжвідомчу нараду, на якій планується обговорити заходи безпеки та подальші дії.

Як повідомляло BNS, у п’ятницю та суботу робота Вільнюського аеропорту була призупинена через виявлення контрабандних повітряних куль, які залітали з території Білорусі.

В один із днів перебої спостерігалися також у Каунаському аеропорту. Загалом цього тижня польоти в повітряному просторі Литви тричі переривали через подібні інциденти.

У відповідь на ці випадки Литва кілька разів тимчасово закривала свій кордон з Білоруссю.

За даними BNS, після того як Литва встановила фізичний бар’єр на кордоні та посилила заходи безпеки, метеозонди стали одним із основних способів перевезення контрабандних сигарет із білоруської території.

Нагадаємо, 25 жовтня Литва вчергове закривала аеропорт Вільнюса і кордон із Білоруссю через повітряні кулі.

