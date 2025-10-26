Литва, яка входить до складу НАТО, у суботу пізно ввечері тимчасово призупинила роботу столичного аеропорту та закрила два прикордонні переходи з Білоруссю.

Це сталося після того, як на її територію другий день поспіль залетіли гелієві метеорологічні кулі.

Литва закривала аеропорт Вільнюса

Як повідомили литовські чиновники, рух у Вільнюському аеропорту було зупинено до 2:00 за місцевим часом (23:00 GMT), а пропуск через білоруський кордон залишатиметься заблокованим до того ж часу.

Зараз дивляться

Останніми тижнями європейська авіація неодноразово зазнавала збоїв через появу дронів та інших об’єктів у небі – такі інциденти фіксувалися в аеропортах Копенгагена, Мюнхена та в країнах Балтійського регіону.

За даними влади, Вільнюський аеропорт уже закривали у вівторок, п’ятницю цього тижня та 5 жовтня, кожного разу через проникнення повітряних куль у повітряний простір столиці.

Литовська сторона стверджує, що ці кулі використовують контрабандисти для перевезення сигарет, але також покладає відповідальність на президента Білорусі Олександра Лукашенка (союзника російського лідера Володимира Путіна) за те, що він не зупиняє такі дії.

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене у п’ятницю заявила, що наступного тижня відбудеться засідання Комісії національної безпеки для оцінки ситуації.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.