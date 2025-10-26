Литва, входящая в состав НАТО, в субботу поздно вечером временно приостановила работу столичного аэропорта и закрыла два пограничных перехода с Беларусью.

Это произошло после того, как на ее территорию второй день подряд залетели гелиевые метеорологические шары.

Литва закрывала аэропорт Вильнюса

Как сообщили литовские чиновники, движение в Вильнюсском аэропорту было остановлено до 2:00 по местному времени (23:00 GMT), а пропуск через белорусскую границу будет заблокирован к тому же времени.

Сейчас смотрят

В последние недели европейская авиация неоднократно испытывала сбои из-за появления дронов и других объектов в небе — такие инциденты фиксировались в аэропортах Копенгагена, Мюнхена и в странах Балтийского региона.

По данным властей, Вильнюсский аэропорт уже закрывали во вторник, пятницу на этой неделе и 5 октября, каждый раз из-за проникновения воздушных шаров в воздушное пространство столицы.

Литовская сторона утверждает, что эти шары используют контрабандисты для перевозки сигарет, но также возлагает ответственность на президента Беларуси Александра Лукашенко (союзника российского лидера Владимира Путина) за то, что он не останавливает подобные действия.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что на следующей неделе состоится заседание Комиссии национальной безопасности для оценки ситуации.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.