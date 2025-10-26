Спеціальний представник кремлівського диктатора Володимира Путіна, генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв є пропагандистом РФ, який бреше про санкції.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Face the Nation на CBS News.

Бессент назвав Дмитрієва російським пропагандистом

За словами міністра фінансів США, Росія одразу відчує біль після запроваджених американських санкцій.

Він звернув увагу, що Індія повністю припинила закупівлі російської нафти, а багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися.

– Маргарет (журналістка Бреннан, – Ред.), ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист? Я маю на увазі, що ще він скаже?, – запитав Бессент.

Як стверджує міністр фінансів США, Росія має економіку воєнного часу, тобто зростання майже нульове.

Він звернув увагу, що інфляція у Росії становить понад 20%, тому дії США стимулюють російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

Як пояснив міністр, саме нафта фінансує російську військову машину. На його думку, США можуть суттєво зменшити її прибутки.

Скотт Бессент припустив, що кампанія максимального тиску, яку намагається реалізувати президент США Дональд Трамп, спрацює.

– Якщо ви переглянете кожну тезу росіян, вони використовують слова: ми імунізували економіку. Вони не імунізували економіку. Їхні доходи від нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком, – звернув увагу він.

Бессент вважає, що це може призвести до падіння російської економіки ще на 20 або 30%.

За словами міністра, президента США Трампа критикували за те, що він робить недостатньо. Проте глава Білого дому зробив сміливий маневр, а потім ЗМІ цитують російського пропагандиста, резюмував Скотт Бессент.

