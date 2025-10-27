У Литві зафіксували понад 60 метеокуль: закривали аеропорт і кордон із Білоруссю
У неділю ввечері в повітряному просторі Литви спостерігали суттєве зростання кількості метеокуль.
Радари зафіксували понад 60 таких об’єктів, що значно більше, ніж у попередні два дні.
Як повідомляє LRT, про це розповів керівник Національного центру реагування на кризові ситуації Вільмантас Віткаускас.
– Було зафіксовано 66 об’єктів. Порівняно з п’ятницею і суботою, це у кілька разів більше, – зазначив Віткаускас.
Посадовець уточнив, що вітер спрямовував метеокулі безпосередньо у бік аеропорту Вільнюса, через що ухвалили рішення тимчасово зупинити польоти.
Також Віткаускас повідомив, що у зв’язку з новим інцидентом затримано одного підозрюваного.
Аеропорт Вільнюса та кордон з Білоруссю закривали вже третю ніч поспіль, а загалом – чотири рази протягом останнього тижня.
Через це приблизно 95 рейсів і майже 14 тисяч пасажирів постраждали, зазначає LRT.
У понеділок прем’єрка Інга Ругінене знову скликала засідання Ради безпеки, щоб знайти системне рішення проблеми.
Вона не виключила, що можуть закрити два прикордонні пункти пропуску з Білоруссю на тривалий час.
Президент Гітанас Науседа своєю чергою запропонував закрити кордон з Білоруссю на більш тривалий період та обмежити транзит до Калінінграда.