Взрывы в Москве прогремели вечером 26 октября. Мэр столицы РФ Сергей Собянин подтвердил, что город атакуют беспилотники.

Взрывы в Москве 26 октября: что известно

В воскресенье в 16:41 Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что ПВО Минобороны РФ сбила беспилотник, летевший на Москву.

В 20:49 он заявил об уничтожении еще одного беспилотника, направлявшегося в сторону столицы РФ.

В 21:04 мэр написал об уничтожении еще двух дронов. В 21:11 сделал еще один пост — об отражении атаки пятого за вечер беспилотника.

Telegram-канал Москва сегодня сообщил об уничтожении пяти дронов, летевших на Москву, а затем написал о звуках взрывов в московских районах Коммунарка и Новая Москва.

О взрывах в Москве пишут российские Telegram-каналы. Они также публикуют видео, на которых слышны взрывы. Отмечается, что в городе есть попадания. На одном из фото виден столб дыма.

Издание Clash Report отмечает, что российские мобильные зенитные группы замечены в Москве вблизи Кремля.

— Москва под атакой БПЛА, — написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, не вдаваясь в подробности.

Напомним, этой ночью дроны атаковали плотину Белгородского водохранилища, удары также продолжались в течение дня.

По данным российских изданий, по состоянию на утро 26 октября уровень воды упал более чем на один метр, плотина получила серьезные повреждения и начала активно пропускать поток.

В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца подтопило блиндажи, в которых находились военные РФ.

Под угрозой оказались российские подразделения, расположенные на Волчанском направлении.

Предварительно, удар по плотине фактически отрезал часть оккупационных войск от снабжения и переправ, что затруднило им ведение боевых действий против украинских защитников.

Атаку беспилотников на Белгородское водохранилище подтвердили 16-й армейский корпус Вооруженных сил Украины и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

