Вибухи в Москві пролунали ввечері 26 жовтня. Мер столиці РФ Сергій Собянін підтвердив, що місто атакують безпілотники.

Вибухи в Москві 26 жовтня: що відомо

У неділю о 16:41 Собянін повідомив у своєму Telegram-каналі, що ППО Міноборони РФ збила безпілотник, який летів на Москву.

О 20:49 він заявив про знищення ще одного безпілотника, що прямував у напрямку столиці РФ.

О 21:04 мер написав про ліквідацію ще двох дронів. О 21:11 зробив ще один допис – про відбиття атаки п’ятого за вечір безпілотника.

Telegram-канал Москва сегодня повідомив про знищення п’яти дронів, які летіли на Москву, а згодом написав про звуки вибухів у московських районах Комунарка та Нова Москва.

Про вибухи в Москві пишуть російські Telegram-канали. Вони також публікують відео, на яких чути вибухи. Зазначається, що в місті є влучання. На одному з фото видно стовп диму.

Clash Report зазначає, що російські мобільні зенітні групи помічені у Москві поблизу Кремля.

– Москва під атакою БПЛА, – написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, не вдаючись у подробиці.

Нагадаємо, цієї ночі дрони атакували греблю Бєлгородського водосховища, удари також тривали протягом дня.

За даними російських видань, станом на ранок 26 жовтня рівень води впав більш ніж на один метр, гребля зазнала серйозних пошкоджень та почала активно пропускати потік.

У районі села Графівка та нижче за течією Сіверського Дінця підтопило бліндажі, у яких перебували військові РФ.

Під загрозою опинилися російські підрозділи, що розташовані на Вовчанському напрямку.

Попередньо, удар по греблі фактично відрізав частину окупаційних військ від постачання та переправ, що ускладнило їм ведення бойових дій проти українських захисників.

Атаку безпілотників на Бєлгородське водосховище підтвердили 16-й армійський корпус Збройних сил України та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

