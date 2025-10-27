Взрывы в Москве прогремели во время атаки дронов: что известно
Поздно вечером 27 октября прогремели взрывы в Москве.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Взрывы в Москве сегодня, 27 октября: что известно
Сергей Собянин сообщил в 21:26, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Более подробной информации о возможных последствиях атаки на Москву Сергей Собянин не сообщил.
Напомним, что вечером 26 октября также раздавались взрывы в Москве. Мэр города сообщал об атаке дронов.
Местные Telegram-каналы писали, что в городе фиксируются попадания. На одном из фото из соцсетей виден столб дыма.
Ранее Telegram-канал Clash Report опубликовал фото, что в Москве возле Кремля стоят мобильные зенитные группы для отражения атак.
Напомним, что ночью 26 октября, а затем и в течение суток ударные дроны атаковали Белгородское водохранилище, повредив плотину. Из-за повреждения плотины произошло резкое поднятие воды в реке Северский Донец, что сильно повлияло на оккупационные войска на Волчанском направлении. Там россияне оказались в засаде, ведь их блиндажи затопило.
Предварительно, удар по плотине фактически отрезал часть оккупантов от снабжения и переправ.